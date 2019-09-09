Общество

43 минуты назад

Жади и Лукас липчанам ближе Пчёлы и Космоса

183
#сериал #интересы #кино

Жители региона оказались поклонниками бразильского сериала.

«Яндекс» представил данные аналитики интересов россиян в плане выбора сериалов для просмотра. Все регионы страны разделили по двум категориям — где чаще ищут в Сети бразильский сериал «Клон» и где скачивают или смотрят онлайн российскую «Бригаду». Данные об интересах в регионах разметили на карте.

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В Липецкой области популярнее оказался бразильский «Клон». Аналогичные предпочтения у большинства регионов стран, в том числе — всех областей Центрального Черноземья. «Бригада» лидирует в Сибири, Москве, Нижнем Новгороде, Крыму, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Свердловской области.
183
#сериал #интересы #кино

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