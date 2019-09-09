Полный набор угонов: от велосипеда до автомобиля

За выходные в Липецкой области угнали велосипед, скутер и автомобиль

5 сентября в ОП № 7 УМВД России по Липецку обратился 43-летний мужчина с заявлением о том, что 4 сентября от дома по ул.Свиридова совершена кража его а/м "ВАЗ-21103". Сотрудниками УУР УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Липецка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».



8 августа в ОМВД России по г. Ельцу обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что 8 августа в Ельце неизвестными путем свободного доступа от дома по ул.К.Площадь совершена кража велосипеда "Стелс-Навигатор-700". Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ельцу по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Ельца. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».



8 августа в ОМВД России по Ельцу обратился 39-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 7 по 8 августа в Ельце неизвестными от дома, расположенного в мкр. Александровский, совершена кража скутера "Омакс Рейс-2" синего цвета. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ельцу по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Ельца. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

