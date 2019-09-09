Буйного липчанина с Меркулова задержали по горячим следам

Уточняется его причастность ко всем происшествиям.

Сегодня ночью около полуночи неизвестный повредил семь автомобилей и разбил стекло в аптеке на улице Меркулова в Липецке, сообщал ранее GOROD48.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, около полуночи в полицию обратились граждане с заявлением, что на улице Меркулова неизвестный разбил автомобили. На место выехали сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника.

Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний липчанин. В его биографии были такие уголовные статьи, как незаконный оборот наркотиков. Мужчина при совершении преступлений находился в неадекватном состоянии, в принципе как и в этот раз.

На данный момент сотрудниками ОП №7 проводится доследственная проверка. Проверяются записи камер наблюдения.