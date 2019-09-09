Происшествия

сегодня, 09:21

Буйного липчанина с Меркулова задержали по горячим следам

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#хулиганство #аптека #автомобили
Буйного липчанина с Меркулова задержали по горячим следам

Уточняется его причастность ко всем происшествиям.

Сегодня ночью около полуночи неизвестный повредил семь автомобилей и разбил стекло в аптеке на улице Меркулова в Липецке, сообщал ранее GOROD48.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, около полуночи в полицию обратились граждане с заявлением, что на улице Меркулова неизвестный разбил автомобили. На место выехали сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника.

Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний липчанин. В его биографии были такие уголовные статьи, как незаконный оборот наркотиков. Мужчина при совершении преступлений находился в неадекватном состоянии, в принципе как и в этот раз.

На данный момент сотрудниками ОП №7 проводится доследственная проверка. Проверяются записи камер наблюдения.

15 2649
#хулиганство #аптека #автомобили

Комментарии (15)

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Однако

5 минут назад
Ауе,ауе-урки едут на ..уе.
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Гы

6 минут назад
ч, АУЕ-анально уркаганское единство,лозунг гомосеков,ты в курсе?
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чел

9 минут назад
меркулова большая - где именно ?
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Перри Мэйсон

12 минут назад
Вспоминается чудное время, когда Жуков в послевоенной Одессе навел порядок. И главное какими методоми и в какие сроки.
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Отпетушитель

12 минут назад
На зоне ему дымоход почистят!
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сказачный дол...б

16 минут назад
куда лез,не ужели знак псам зпрещено входть не видел на входе
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Валетов

16 минут назад
"6 лет неоднократно судимый? Нахрена он нужен! Добавить ему объём для большего срока и на зону на 12 лет!
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СТУДГОРОДОК, 26

23 минуты назад
Стало по ночам не спокойно. Понаехали колхозаны. Заселились в общагах Студгородка. Девки визжат как у себя в деревне. Кругом пивас. Оккупировали лавочки, хотя полоумные старухи натирают их своим вонючим потом. Раньше проходили наряды полиции. ОДнажды наряд полици снял с лавочки пьяного Толика. Когда грузили Толика, тот орал6 адвоката мне! Адвоката! Выскочила Алка с гаденышем Яриком, упрашивала не увозить. Увезли Толика! Это ему- чтобы не бил в дверь соседа!
ответить

Гость

27 минут назад
Таких только сажать и на долго!
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Фартовый

36 минут назад
Черт * . Почему ему не кто голову не оторвал
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