На 300 мест в яслях выдали направления

Новые корпуса готовятся принять детей.

Департамент образования администрации города Липецка завершил комплектование строящихся ясельных корпусов ДОУ № 30 и СОШ № 20. В эти учреждения направлены более 300 детей от 2-х до 3-х лет.



С информацией о получении направления родители малышей могут ознакомиться: в «Личном кабинете» на портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области, в образовательном учреждении, на учете по предоставлению места в котором состоял ребенок, в МФЦ города, в департаменте образования (кабинет № 214, телефоны: +7(4742) 30-95-46, +7(4742) 30-95-47, +7(4742) 30-95-08).



О начале работы учреждений будет объявлено дополнительно, сообщает департамент образования Липецка.