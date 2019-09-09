Общество

сегодня, 09:10

На 300 мест в яслях выдали направления

3 711
#ясли #дети #образования
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На 300 мест в яслях выдали направления

Новые корпуса готовятся принять детей.

Департамент образования администрации города Липецка завершил комплектование строящихся ясельных корпусов ДОУ № 30 и СОШ № 20. В эти учреждения направлены более 300 детей от 2-х до 3-х лет.

С информацией о получении направления родители малышей могут ознакомиться: в «Личном кабинете» на портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области, в образовательном учреждении, на учете по предоставлению места в котором состоял ребенок, в МФЦ города, в департаменте образования (кабинет № 214, телефоны: +7(4742) 30-95-46, +7(4742) 30-95-47, +7(4742) 30-95-08).

О начале работы учреждений будет объявлено дополнительно, сообщает департамент образования Липецка.
3 711
#ясли #дети #образования
1

Комментарии (3)

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очевидец

54 минуты назад
Житель, здесь видимо, говорят о яслях около школы 20 и у 30 школы
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Житель

сегодня, 09:35
А где ясли у 20 сада ????
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очевидец

сегодня, 09:30
Как могут быть даны направления, если они еще не достроены!!!!!!!!
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