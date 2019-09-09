Общество

23 минуты назад

Концерт на площади Петра посетили 35 000 липчан

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#концерт #выборы
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Концерт на площади Петра посетили 35 000 липчан

Выступление московских артистов вызвало ажиотаж.

Более 35 000 липчан вчера вечером посетили концерт на площади Петра Великого, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Выступление московских артистов HammAli & Nava стало завершением большого арт-фестиваля, который проходил в Липецке в воскресенье, 8 сентября. На разогреве у рэп-дуэта выступал тамбовский кавер-бэнд «Нестройные». Еще до начала выступления наполняемость площади зрителями можно было сравнить разве что с Днем города. Концерт продлился примерно до 22 часов.
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#концерт #выборы
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Комментарии (3)

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Правда

7 минут назад
А нормальных артистов пригласить слабо.
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Жора

7 минут назад
Ура! Незря Греф хотел бы отменить экзамены, зачем народу качественное бесплатное образование, вот что надо- развлекуха... Рабы нужны...
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Guest

13 минут назад
Неплохо отпраздновали продажу Липецкой области.
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