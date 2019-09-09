Общество
23 минуты назад
Концерт на площади Петра посетили 35 000 липчан
Выступление московских артистов вызвало ажиотаж.
Более 35 000 липчан вчера вечером посетили концерт на площади Петра Великого, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Выступление московских артистов HammAli & Nava стало завершением большого арт-фестиваля, который проходил в Липецке в воскресенье, 8 сентября. На разогреве у рэп-дуэта выступал тамбовский кавер-бэнд «Нестройные». Еще до начала выступления наполняемость площади зрителями можно было сравнить разве что с Днем города. Концерт продлился примерно до 22 часов.
Правда
Жора
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