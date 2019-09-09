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сегодня, 06:37
Акимов рассказал о причинах отставания российских законов от реальности
Тотальное желание отрегулировать всю деятельность граждан вызывает отставание законов от реальности. Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.
«У нас законодательство построено на тотальном описании жизни нормами и регуляторикой: мы семантически, смыслами, пытаемся описать всё, как оно должно быть, любую вещь, любую работу, от первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать… Но такая в хорошем смысле комплексность нас тормозит. Мы можем заставить чиновников писать законы круглосуточно –– все равно не успеют в ногу со временем», — сообщил он.
По мнению Акимова, сегодня государство должно брать на себя только наиболее чувствительные для общества моменты, например, регулировку оборота данных.
Он также рассказал о выдаче в Москве в тестовом режиме электронных паспортов и перспективах появления виртуальных сим-карт.
«У нас законодательство построено на тотальном описании жизни нормами и регуляторикой: мы семантически, смыслами, пытаемся описать всё, как оно должно быть, любую вещь, любую работу, от первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать… Но такая в хорошем смысле комплексность нас тормозит. Мы можем заставить чиновников писать законы круглосуточно –– все равно не успеют в ногу со временем», — сообщил он.
По мнению Акимова, сегодня государство должно брать на себя только наиболее чувствительные для общества моменты, например, регулировку оборота данных.
Он также рассказал о выдаче в Москве в тестовом режиме электронных паспортов и перспективах появления виртуальных сим-карт.