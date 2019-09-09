Общество
53 минуты назад
Коммунисты заявили о победе на довыборах в липецкий горсовет
Сегодня в Липецке проходили довыборы в городской совет депутатов
В единый день голосования 8 сентября в Липецке также проходили довыборы в липецкий городской совет депутатов по округам №3 и №20.
Как сообщается в сообществе липецкого регионального отделения КПРФ, победу в этих округах одержали их соратники Алина Старцева и Александр Ушаков.
Как сообщается в сообществе липецкого регионального отделения КПРФ, победу в этих округах одержали их соратники Алина Старцева и Александр Ушаков.
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Эти люди-