Коммунисты заявили о победе на довыборах в липецкий горсовет

Сегодня в Липецке проходили довыборы в городской совет депутатов

В единый день голосования 8 сентября в Липецке также проходили довыборы в липецкий городской совет депутатов по округам №3 и №20.Как сообщается в сообществе липецкого регионального отделения КПРФ, победу в этих округах одержали их соратники Алина Старцева и Александр Ушаков.