Общество

53 минуты назад

Коммунисты заявили о победе на довыборах в липецкий горсовет

15 823
#горсовет #довыборы
1
Коммунисты заявили о победе на довыборах в липецкий горсовет

Сегодня в Липецке проходили довыборы в городской совет депутатов

В единый день голосования 8 сентября в Липецке также проходили довыборы в липецкий городской совет депутатов по округам №3 и №20.

Как сообщается в сообществе липецкого регионального отделения КПРФ, победу в этих округах одержали их соратники Алина Старцева и Александр Ушаков.


15 823
#горсовет #довыборы
1

Комментарии (15)

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Есс

2 минуты назад
Хоть тут то мы не обосрались, а то эти едросы все заполонили, мы победим, будем говно жевать но победим, мы же красный кошмар !!!
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Это я

8 минут назад
Алина, поздравляю!!!
ответить

ыптфпт

10 минут назад
Что лбом об пень , что пнём по лбу , филиал от едросов /кпрф/ пилят бабло по другим карманам , получаяя свою долю пирога ....
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Екатерина

19 минут назад
Троекратное УРА!!! ТОВАРИЩИ! Хоть какие-то липчане думают головойи делают правильный выбор!
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Эз

21 минуту назад
Но лучше бы наоборот.
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Эх

22 минуты назад
Молодцы!!!
ответить

Чиполлино

23 минуты назад
Нормально.
ответить

ЛДПРст

24 минуты назад
Договорняк!!!
ответить

Точно!

26 минут назад
вот это номер,
ответить

Эти люди-

26 минут назад
Ни о чем
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