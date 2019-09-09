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вчера, 22:53

Бывший пилот борта №1 сообщил об экстремальной посадке с Путиным

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Рейс выполнялся в очень плохую для пилотирования погоду, самолет попал в болтанку, рассказал пилот. По его словам, после рейса Путин вызвал его в свой кабинет



Бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин в эфире НТВ рассказал об экстремальной посадке самолета с Владимиром Путиным на борту.

По его словам, самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург. Погода в обоих городах была очень плохой для пилотирования: низкая облачность, ливень, боковой ветер, отметил Федорушкин.

«Взлетаем во Внуково и на эшелоне где-то 5,5–6 тыс. м мы попали в дичайшую болтанку», — рассказал пилот. По словам Федорушкина, за 40 лет полетов он не попадал в такие условия.

«У нас полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода […] Мы вплоть до 9 тыс. набирали, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало, перегрузки были очень сильные», — рассказал Федорушкин. В Петербурге также была низкая облачность и сильный дождь, «на полосе практически вода», отметил пилот.

Он пояснил, что руль поворота, которым нужно выдерживать направление после посадки, отклонялся всего на одну треть. «В этих условиях, когда он полный, и то удержать его сложно. А тут всего одна треть», — добавил пилот. Вероятность слететь с полосы тогда была процентов 90, заключил Федорушкин.

«Естественно, Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну, немножко поговорили с ним на эту тему», — добавил пилот.

По данным из открытых источников, борты первых лиц Федорушкин пилотировал с 1980-х годов. Он летал с президентом СССР Михаилом Горбачевым, экс-президентом России Борисом Ельциным, Дмитрием Медведевым, когда тот занимал пост главы государства, и Владимиром Путиным. В 2009 — 2014 годах был гендиректором специального летного отряда «Россия».

В 2000 году Путин присвоил Федорушкину звание заслуженного пилота России, сообщает www.rbc.ru

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