вчера, 22:42
Из онкоцентра им.Блохина массово увольняются врачи
Из главного онкоцентра страны - Национального медицинского исследовательского центра онкологии им.Н.Блохина - массово увольняются врачи.
В то же время, как сказано в обращении, были резко понижены заработные платы работников. Так, медсестры могли получать менее 20 тысяч рублей, а некоторые врачи - менее 40 тысяч. При этом объем работы не снижался.
РЕН ТВ стало известно, что новым руководством онкоцентра не довольны и родители больных детей. В обращении они заявили, что Варфоломеева изменила схему работы медиков, из-за чего стало страдать качество оказываемой маленьким пациентам помощи. В письме они утверждают, что руководство центра мешает волонтерам помогать отделению (закупке бытовой химии, памперсов, влажных салфеток, пеленок), ссылаясь на то, что такая помощь оказывается за счет больницы. Однако, по словам обратившихся, учреждение не обеспечивает маленьких пациентов такими принадлежностями. Кроме этого, резко снизилось количество времени осмотра детей - все из-за того, что врачей нагрузили бумажной работой.