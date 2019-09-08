Политика

14 минут назад

После обработки 15% протоколов на выборах главы Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

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#выборы главы региона
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Появились первые результаты выборов главы администрации Липецкой области. 

После обработки 15% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах с результатом 66,3% лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его резульат 20,6% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,92% голосов. 

Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,07% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,95% голосов.

Окончатльные итоги выборов будут известны примерно в четыре часа утра.
2 386
#выборы главы региона
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Комментарии (3)

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Не удивительно!!!

50 секунд назад
Кто бы сомневался. Вот так о нас думают, холопы.... Прислали вам барина, выбираем. Ну как может олигарх понять простых людей?!! Когда же это лицемерие закончится?
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123

1 минуту назад
Готовьтесь, скоро новая пенсионная реформа от едрисни. Будем отдавать ещё 6 процентов от зарплаты. А доживу до пенсии единицы
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Капитан очевидность

1 минуту назад
А мы и не сомневались
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