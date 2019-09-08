После обработки 15% протоколов на выборах главы Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

Появились первые результаты выборов главы администрации Липецкой области.

После обработки 15% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах с результатом 66,3% лидирует Игорь Артамонов. На втором месте Сергей Токарев, его резульат 20,6% голосов. Третье место у Ларисы Ксенофонтовой - 4,92% голосов.



Четвертое место у Андрея Плотникова - 3,07% голосов. На пятом месте Андрей Григорьев -2,95% голосов.



Окончатльные итоги выборов будут известны примерно в четыре часа утра.

