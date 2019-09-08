Политика

сегодня, 18:27

В Липецкой области проголосовали 40,33% избирателей

1864
#выборы главы
5
В Липецкой области проголосовали 40,33% избирателей

В областной избирательной комиссии озвучили данные по явке на избирательные участки.

К 18.00 в Липецкой области на выборах главы региона проголосовали 40,33% избирателей или 375 083 человека. При этом, в Липецке на избирательные участки пришли 131 668 человек или 32,13% от имеющих право голоса горожан.

В Ельце явка несколько выше, чем в Липецке - 36,59% или 30 142 человек.

Среди районов активнее других голосует Елецкий район - 65,53%, В Добровском районе проголосвали 61,28% избирателей, в Измалковском районе правом голоса воспользовались  59,78% избирателей. Наименьшую активность избирателеи проявляют в Лебедянском районе, здесь к 18.00 проголосовал 41,18% избирателей.

В целом по области явка на 18.00 на 1% выше чем на выборах главы области 2014 года. 



1864
#выборы главы
5

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