На завершающий арт-фестиваль концерт ждут всех желающих

Концерт, который сегодня вечером завершит проходящий в Липецке арт-фестиваль, смогут посмотреть все желающие. Как сообщили организаторы фестиваля, в связи с тем, что 50 000 пригласительных билетов на вечерний концерт были розданы еще утром, а число желающих их получить не иссякает, принято решение сделать вход на концерт свободным.



Напомним, что в 20:00 на площади Петра выступил рэп-дуэт HammAli & Navai.

