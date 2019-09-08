Общество
36 минут назад
На завершающий арт-фестиваль концерт ждут всех желающих
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Концерт, который сегодня вечером завершит проходящий в Липецке арт-фестиваль, смогут посмотреть все желающие. Как сообщили организаторы фестиваля, в связи с тем, что 50 000 пригласительных билетов на вечерний концерт были розданы еще утром, а число желающих их получить не иссякает, принято решение сделать вход на концерт свободным.
Напомним, что в 20:00 на площади Петра выступил рэп-дуэт HammAli & Navai.
Напомним, что в 20:00 на площади Петра выступил рэп-дуэт HammAli & Navai.
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