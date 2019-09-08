Подследственные Липецка и Ельца проголосовали на выборах

Более 200 человек находящихся под следствием воспользовались своим конституционным правом в липецком СИЗО №1 и тюрьме Ельца №2

Голосование по выборам губернатора Липецкой области проходит сегодня в двух учреждениях пенитенциарной системы – липецком СИЗО и в елецкой тюрьме с функциями следственного изолятора.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, своим конституционным правом воспользовались более 200 подследственных, имеющих прописку в Липецкой области. Правом голосовать обладают люди, находящиеся под следствием и чей приговор не вступил в силу.



Также голосовали по месту работы 30 сотрудников УФСИН России по Липецкой области находящиеся на службе.

