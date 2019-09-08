Общество

25 минут назад

Подследственные Липецка и Ельца проголосовали на выборах

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#выборы #УФСИН
Подследственные Липецка и Ельца проголосовали на выборах

Более 200 человек находящихся под следствием  воспользовались своим конституционным правом в липецком СИЗО №1 и тюрьме Ельца №2

Голосование по выборам губернатора Липецкой области проходит сегодня в двух учреждениях пенитенциарной системы – липецком СИЗО и в елецкой тюрьме с функциями следственного изолятора.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, своим конституционным правом воспользовались более 200 подследственных, имеющих прописку в Липецкой области. Правом голосовать обладают люди, находящиеся под следствием и чей приговор не вступил в силу.

Также голосовали по месту работы 30 сотрудников УФСИН России по Липецкой области находящиеся на службе.
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#выборы #УФСИН

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