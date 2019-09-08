Политика

сегодня, 14:49

Юрий Алтухов подтвердил попытку нарушения на выборах губернатора в селе Троекурово

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#выборы главы региона
Юрий Алтухов подтвердил попытку нарушения на выборах губернатора в селе Троекурово

Однако Доски антипочета по итогам выборов в Липецкой области не потребуется. 

В пресс-центре областной избирательной комиссии в 14.45 появился её председатель. Юрий Алтухов рассказал о явке на 12.00. По его словам, она составила 18,4 % избирателей, или 171 тысячу человек. 

- Это на 2,65 сотых процента больше, чем пять лет назад на выборах главы региона, - заявил Юрий Алтухов. 

Очень активно голосует Липецк. В два раза активнее, чем пять лет назад. Порадовал председателя избиркома и город Елец, где активность избирателей выше в три раза, чем на выборах 2014 года. Юрия Алтухова огорчил Хлевенский район - минус 22,65% процента от данных пятилетней давности. 

У Юрия Алтухова спросили его мнение об инциденте на одной из участковых избирательных комиссий Чаплыгинского района в селе Троекурово. Там наблюдатель от КПРФ заметил, как председатель комиссии дал три бюллетеня своей подчиненной и она намеревалась опустить их в урну.

- К нам обратились наблюдатели от КПРФ. Мы проинформировали прокуратуру и Следственный комитет, чтобы была дана оценка произошедшему. Но вброса не случилось, - сказал Юрий Алтухов. 

Планируется ли создать доску антипочета в Липцкой области? 

- Нам такая доска не потребуется, - отчеканил председатель облизбиркома.
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#выборы главы региона

Комментарии (1)

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ЧелоВек

сегодня, 15:07
Им то доска антипочета не нужна, а вот жители должны знать своих "героев".
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