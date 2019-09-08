Неделя начнется с жаркого дня

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, что исключает осадки. Среднесуточные температуры воздуха составят 19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днём столбик ртутного термометра поднимется от +23 до +28.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов, днём - от 24 до 26 градусов тепла.



Самым теплым в Липецке за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году, когда температура составила +33 градуса. Самым холодным 9 сентября было в 2010 году - 1 градус тепла.

