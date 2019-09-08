В Липецке обокрали гражданина Сенегала

В районе железнодорожного вокзала у иностранца украли сумку

Сегодня в Липецке в районе железнодорожного вокзала гражданин Сенегала поставил на лавку сумку и отвлекся. Когда же решил взять ее в руки, то не нашел своего имущества.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили факт обращения иностранного гражданина в полицию с заявлением о пропаже сумки. Сотрудники отдела полиции №8 проводят доследственную проверку.

