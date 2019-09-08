В прокуратуру Липецкой области жалобы на нарушения избирательного законодательства пока не поступали

В прокуратуру Липецкой области не поступило ни одной жалобы, касающейся нарушений на выборах главы региональной администрации. Об этом GOROD48 сообщила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.



Сообщить о нарушениях избирательного права граждане могут дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27. Звонки принимаются до 20:00.



Напомним, сегодня в Липецкой области выбирают губернатора. На пост главы области претендуют пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ).

