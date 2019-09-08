Политика

сегодня, 13:27

В прокуратуру Липецкой области жалобы на нарушения избирательного законодательства пока не поступали

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#выборы главы региона
В прокуратуру Липецкой области жалобы на нарушения избирательного законодательства пока не поступали
В прокуратуру Липецкой области не поступило ни одной жалобы, касающейся нарушений на выборах главы региональной администрации. Об этом GOROD48 сообщила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. 

Сообщить о нарушениях избирательного права граждане могут дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27. Звонки принимаются до 20:00. 

Напомним, сегодня в Липецкой области выбирают губернатора. На пост главы области претендуют пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ). 
1 334
#выборы главы региона

Комментарии (1)

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