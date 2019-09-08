Происшествия

58 минут назад

В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» погибла женщина

3 1349
#дтп
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» погибла женщина

Всего пострадали 7 человек

Как сообщал GOROD48, сегодня на улице Гагарина у дома №50 в селе Казинка Грязинского района столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2115» и «Нива».

В «пятнадцатой» находились шесть человек. По словам очевидцев, в "пятнадцатой" получили травмы все пассажиры и водитель. Пострадал и водитель "Нивы". 

Как сообщил GOROD48 один из участников ликвидации последствий аварии и спасения людей, пострадавшая в "пятнадцатой" женщина, пассажирка с переднего сидения - погибла. Госпитализированы все 6 человек.
3 1349
#дтп

Комментарии (3)

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мася

18 минут назад
Спешили на выборы,соболезную....
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Матырец

23 минуты назад
Как ее звали?
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Вован настоящий

36 минут назад
Соболезнования родственникам погибшей. Скорейшего выздоровления пострадавшим.
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