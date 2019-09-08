Происшествия
58 минут назад
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» погибла женщина
Всего пострадали 7 человек
Как сообщал GOROD48, сегодня на улице Гагарина у дома №50 в селе Казинка Грязинского района столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2115» и «Нива».
В «пятнадцатой» находились шесть человек. По словам очевидцев, в "пятнадцатой" получили травмы все пассажиры и водитель. Пострадал и водитель "Нивы".
Как сообщил GOROD48 один из участников ликвидации последствий аварии и спасения людей, пострадавшая в "пятнадцатой" женщина, пассажирка с переднего сидения - погибла. Госпитализированы все 6 человек.
В «пятнадцатой» находились шесть человек. По словам очевидцев, в "пятнадцатой" получили травмы все пассажиры и водитель. Пострадал и водитель "Нивы".
Как сообщил GOROD48 один из участников ликвидации последствий аварии и спасения людей, пострадавшая в "пятнадцатой" женщина, пассажирка с переднего сидения - погибла. Госпитализированы все 6 человек.
Комментарии (3)
комментарии проходят модерацию (почему?)
мася
Матырец
Вован настоящий