Политика

сегодня, 10:28

Владимир Лисин проголосовал в Липецке

1777
#выборы главы региона
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Владимир Лисин проголосовал в Липецке
К 10:00 на избирательном участке №25-03 проголосовали около 200 человек. Одним из них стал председатель совета директоров ПАО «НЛМК»  Владимир Лисин. Известный бизнесмен пришёл на участок с хорошим настроением и рассказал о том, за какие перемены в Липецкой области он голосовал. 

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 - Мне было хотелось, чтобы в Липецкой области все было лучше, чем у других. Во всем! Во всех сферах все должно быть хорошо для человека, - рассказал  Владимир Лисин. - Будет комфорт в области - значит, будет все лучшее, что мы хотим.  

По мнению Владимира Лисина, губернатор Липецкой области должен думать о том, какова его миссия, о том, чем он должен заниматься в регионе, чтобы сделать его лучше. 

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-  Это и промышленность, и производство, и социальная сфера, и транспорт, и здравоохранение, и образование - можно все перечислять. Он должен думать обо всем, - считает Владимир Лисин. 
Отвечая на вопрос о том, каким опытом - как личным, так и профессиональным - должен обладать будущий липецкий губернатор, Владимир Лисин отметил, что не так важно, из какой отрасли пришёл человек: главное, чтобы он был обучаем.

Напомним, сегодня в Липецкой области выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ). 
1777
#выборы главы региона
2

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