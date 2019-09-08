Происшествия

сегодня, 10:23

В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» в Липецкой области пострадали несколько человек

2 807
#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» в Липецкой области пострадали несколько человек

"Пятнадцатая" была переполнена пассажирами.

Сегодня на улице Гагарина в селе Казинка Грязинского района столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2115» и «Нива».

В «пятнадцатой» находились шесть человек. По словам очевидцев, в аварии травмы получили несколько человек. 

По данным сообщества "ЧП48. Липецк. Новости", две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадали также четверо мужчин и водитель "Нивы".



2 807
#авария #ДТП

Комментарии (2)

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МатЫр

44 минуты назад
Паджерик, не факт.
ответить

Паджерик

сегодня, 10:36
Пьяное казинское быдло
ответить

Еще в рубрике

С сельской дороги украли знаки
#кража
11
С сельской дороги украли знаки

вчера, 11:29

Происшествия
Под Ельцом произошла массовая авария
#авария #ДТП
8
Под Ельцом произошла массовая авария

06.09.2019 16:26

Происшествия
Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена
#розыск #дети #подкидыш
23
Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена

06.09.2019 16:05

Происшествия
Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка
#несчастный случай
30
Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка

06.09.2019 15:46

Происшествия
Проезд на «красный» привел к аварии
#авария #ДТП
24
Проезд на «красный» привел к аварии

06.09.2019 15:36

Происшествия
«Я с 2016 года не могу добиться справедливости!»
#афера
20
«Я с 2016 года не могу добиться справедливости!»

06.09.2019 14:31

Происшествия