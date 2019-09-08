Происшествия
сегодня, 10:23
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» в Липецкой области пострадали несколько человек
"Пятнадцатая" была переполнена пассажирами.
Сегодня на улице Гагарина в селе Казинка Грязинского района столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-2115» и «Нива».
В «пятнадцатой» находились шесть человек. По словам очевидцев, в аварии травмы получили несколько человек.
По данным сообщества "ЧП48. Липецк. Новости", две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадали также четверо мужчин и водитель "Нивы".
В «пятнадцатой» находились шесть человек. По словам очевидцев, в аварии травмы получили несколько человек.
По данным сообщества "ЧП48. Липецк. Новости", две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадали также четверо мужчин и водитель "Нивы".
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МатЫр
Паджерик