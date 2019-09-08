Политика

17 минут назад

Сергей Токарев проголосовал школе, где когда-то учился

182
#выборы главы региона
Сергей Токарев проголосовал школе, где когда-то учился

Сегодня в 10.00 кандидат в губернаторы Липецкой области от партии КПРФ Сергей Токарев проголосовал на избирательном участке №23-26, который находится в школе №3. Оказалось, что именно эту школу Токарев в свое время окончил.

 - От того, как сегодня проголосуют в Липецкой области, зависит ее будущее на ближайшие пять лет, - рассказал Токарев GOROD48. - Надеюсь, что выборы пройдет честно, но тревожные сигналы уже поступают.

На входе в избирательный участок и внутри него царил настоящий коммунизм: перед школой развернута мини-ярмарка, на которой можно купить всевозможное варенья и соленья, овощи и фрукты, а в самом здании работает буфет с давно забытыми ценами – выпечка, например, продается по 10 рублей за пирожок или солидную булочку.

Сам участок пока не может похвастаться наплывом избирателей, а вот в других районах Липецка к урнам для голосования выстраиваются очереди.

182
#выборы главы региона

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Игорь Артамонов проголосовал «за будущее»
#выборы главы региона
Игорь Артамонов проголосовал «за будущее»

26 минут назад

Политика
Липецкая область выбирает губернатора
#выборы главы региона
1
Липецкая область выбирает губернатора

сегодня, 08:00

Общество
Наблюдатели позаботятся о максимальной прозрачности выборов
#выборы главы региона
34
Наблюдатели позаботятся о максимальной прозрачности выборов

06.09.2019 20:18

Политика
В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства
#выборы главы региона
10
В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства

06.09.2019 11:07

Политика
Игорь Артамонов заступился за людей
#Выборы 2019
Игорь Артамонов заступился за людей

05.09.2019 14:58

Политика
Кто взорвал «грязную бомбу» на губернаторских выборах?
#выборы главы региона
2
Кто взорвал «грязную бомбу» на губернаторских выборах?

04.09.2019 14:11

Политика