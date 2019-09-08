Сергей Токарев проголосовал школе, где когда-то учился

Сегодня в 10.00 кандидат в губернаторы Липецкой области от партии КПРФ Сергей Токарев проголосовал на избирательном участке №23-26, который находится в школе №3. Оказалось, что именно эту школу Токарев в свое время окончил.

- От того, как сегодня проголосуют в Липецкой области, зависит ее будущее на ближайшие пять лет, - рассказал Токарев GOROD48. - Надеюсь, что выборы пройдет честно, но тревожные сигналы уже поступают.

На входе в избирательный участок и внутри него царил настоящий коммунизм: перед школой развернута мини-ярмарка, на которой можно купить всевозможное варенья и соленья, овощи и фрукты, а в самом здании работает буфет с давно забытыми ценами – выпечка, например, продается по 10 рублей за пирожок или солидную булочку.

Сам участок пока не может похвастаться наплывом избирателей, а вот в других районах Липецка к урнам для голосования выстраиваются очереди.