Политика

26 минут назад

Игорь Артамонов проголосовал «за будущее»

188
#выборы главы региона
Игорь Артамонов проголосовал «за будущее»

Игорь Артамонов проголосовал в ДК Студеновского рудоуправления.


Журналистам, которые встречали Артамонова на избирательном участке, кандидат рассказал, что голосует за будущее. А вот назвать фамилию, против которой он поставил галочку, Игорь Артамонов отказался.

- Я это сделаю завтра, - сказал Артамонов, добавив, что настроение у него отличное и после голосования он отправится в Быханов сад играть в теннис.

На участке №23-11, где проголосовал Игорь Артамонов, очень оживленно: липчане приходят голосовать целыми семьями.  

Напомним, что сегодня в Липецкой области проходят выборы главы администрации региона и довыборы двух депутатов городского Совета Липецка, депутата областного Совета, муниципальных депутатов. Воспользоваться своим правом голоса смогут 929 212 совершеннолетних липчан на открывшихся в восемь утра 893 избирательных участках. 

На пост главы области претендуют пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ).



188
#выборы главы региона

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