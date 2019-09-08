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В Совете Европы поприветствовали обмен пленными между Россией и Украиной

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Это важный шаг на пути к примирению двух стран — участниц Совета Европы», — говорится в заявлении Ягланда, опубликованном на сайте Совета Европы. 

Генсек также отметил, что это событие является важным элементом Минского процесса.

«Мы готовы помочь России и Украине в процессе примирения», — добавил он.

Также сообщается, что обмен поприветствовал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я приветствую освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского сегодня в Киеве и Москве», — говорится в распространённом заявлении ОБСЕ. 

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты поприветствовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщает russian.rt.com

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