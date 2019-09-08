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Нурмагомедов победил американца Порье и защитил титул чемпиона UFC

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Поединок на турнире UFC 242 в Абу-Даби завершился убедительной победой россиянина.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата весовой категории до 70,3 кг. 30-летний россиянин победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова.

Поддержать Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Перед боем с американцем российский чемпион Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограммов. Об этом сообщил отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов. На официальной церемонии взвешивания в пятницу оба спортсмена показали необходимый вес — 70,3 кг. По правилам UFC, бойцам после процедуры взвешивания разрешается набирать массу тела.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Российский боец провел в октябре прошлого года успешную защиту титула, победив ирландца Конора Макгрегора. До сегодняшнего боя в активе 30-летнего Нурмагомедова было 27 побед и ни одного поражения. Теперь побед стало 28.

Американец Дастин Порье завоевал титул временного чемпиона UFC 14 апреля, победив своего соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. За плечами 30-летнего бойца до этого дня было 25 побед и теперь уже шесть поражений. Еще один бой Порье признали несостоявшимся, сообщает www.ntv.ru

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