Культура
17 минут назад
Фильм театра «Компромисс» выложили в сеть
До этого был только закрытый показ.
Сегодня состоялась онлайн-премьера липецкого фильма «Левый берег». С 20:00 картина стала доступна для просмотра на канале «Ютуб».
Как сообщил GOROD48 сценарист и режиссёр Борис Бужор, «Левый берег» - первый профессиональный фильм города Липецка, который был снят силами театрального объединения «Компромисс» при поддержке актеров других профессиональных театров. Напомним, фильм снят по мотивам рассказов 2011-го года «Левый берег», «Море» и повествует о судьбе трех друзей – выпускников филфака местного педагогического института, которые еще успели родиться в Советском Союзе и чьи детско-юношеские годы совпали с тяжелым, но светлом временем, когда общество, даже после распада великой державы, продолжало прививать мечту о космических подвигах и далеких планетах. Спустя время после окончания института, они так и не стали преподавателями русского и литературы. Их работа - предвыборная компания Руслана Куштова, баллотирующегося в горсовет от Левого берега. Теперь задача филфаковцев не допустить прихода к власти главного конкурента своего кандидата – Ивана Мангалова.
- «Левый берег» ничто иное, как рассказ о потерянном поколении, чьи надежды на жизнь полную смысла рухнули в период идеологического застоя новой России, - отметил Борис Бужор. - Еще молодые филфаковцы, лишенные имен, имущие только погоняла – Фил, Афган, Муха, среди патриотической буффонады, чувствуют себя, словно герои Ремарка, что вернулись с войны – никому ненужными, устаревшими, несмотря на все старания, бессильными вписать в себя в лживый и потребительский уклад современности. Дебютную кинокартину «Левый берег» по праву можно назвать самым большим проектом театра «Компромисс» за год своего существования, так как в нем, помимо непосредственно своих, приняли участие одни из лучших актеров театра и кино города Липецка, а также самая талантливая творческая молодежь андеграунда.
Напомним, театр «Компромисс» был основан в Липецке в мае 2017 года. А в июне того же года молодая труппа представила свой первый спектакль - «Марш одноногих» по мотивам произведений Сергея Довлатова.
Картина «Левый берег» имеет возрастное ограничение 18+.
Закрытый показ фильма прошёл 2 марта этого года в кинозале областного центра культуры. Тогда фильм собрал аншлаг, зрители устроили бурные овации авторам полнометражного фильма «Левый берег».
Как сообщил GOROD48 сценарист и режиссёр Борис Бужор, «Левый берег» - первый профессиональный фильм города Липецка, который был снят силами театрального объединения «Компромисс» при поддержке актеров других профессиональных театров. Напомним, фильм снят по мотивам рассказов 2011-го года «Левый берег», «Море» и повествует о судьбе трех друзей – выпускников филфака местного педагогического института, которые еще успели родиться в Советском Союзе и чьи детско-юношеские годы совпали с тяжелым, но светлом временем, когда общество, даже после распада великой державы, продолжало прививать мечту о космических подвигах и далеких планетах. Спустя время после окончания института, они так и не стали преподавателями русского и литературы. Их работа - предвыборная компания Руслана Куштова, баллотирующегося в горсовет от Левого берега. Теперь задача филфаковцев не допустить прихода к власти главного конкурента своего кандидата – Ивана Мангалова.
- «Левый берег» ничто иное, как рассказ о потерянном поколении, чьи надежды на жизнь полную смысла рухнули в период идеологического застоя новой России, - отметил Борис Бужор. - Еще молодые филфаковцы, лишенные имен, имущие только погоняла – Фил, Афган, Муха, среди патриотической буффонады, чувствуют себя, словно герои Ремарка, что вернулись с войны – никому ненужными, устаревшими, несмотря на все старания, бессильными вписать в себя в лживый и потребительский уклад современности. Дебютную кинокартину «Левый берег» по праву можно назвать самым большим проектом театра «Компромисс» за год своего существования, так как в нем, помимо непосредственно своих, приняли участие одни из лучших актеров театра и кино города Липецка, а также самая талантливая творческая молодежь андеграунда.
Напомним, театр «Компромисс» был основан в Липецке в мае 2017 года. А в июне того же года молодая труппа представила свой первый спектакль - «Марш одноногих» по мотивам произведений Сергея Довлатова.
Картина «Левый берег» имеет возрастное ограничение 18+.
Закрытый показ фильма прошёл 2 марта этого года в кинозале областного центра культуры. Тогда фильм собрал аншлаг, зрители устроили бурные овации авторам полнометражного фильма «Левый берег».
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