В воскресенье в Липецкой области сухо и до +28

В воскресенье Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +10 до +12 градусов, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.



8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году –0 градусов.

