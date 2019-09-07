Погода в Липецке

31 минуту назад

В воскресенье в Липецкой области сухо и до +28

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#жара
В воскресенье в Липецкой области сухо и до +28

В воскресенье Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.  

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +10 до +12 градусов, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.  

8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году –0 градусов. 
134
#жара

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