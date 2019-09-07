31 минуту назад
В воскресенье в Липецкой области сухо и до +28
В воскресенье Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +10 до +12 градусов, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.
8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году –0 градусов.