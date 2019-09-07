На выборах главы администрации Липецкой области будет вестись международное наблюдение

Сегодня в Липецкую область прибыл международный эксперт Сами Мейер. Адвокат из Швейцарии будет следить за ходом выборов главы региона, чтобы впоследствии дать свою оценку соответствия избирательной кампании международным стандартам и демократическим принципам.

Сами Мейер встретился с председателем областной избирательной комиссии Юрием Алтуховым. Во время общения руководитель избиркома подчеркнул, что готов оказывать иностранному гостю полное содействие по детальному изучению организации голосования на территории субъекта.



В планах Сами Мейера посетить сегодня ряд участковых комиссий, территориальный избирком № 2 Октябрьского округа города Липецка. В день выборов, 8 сентября, эксперт ознакомится с ходом голосования на избирательных участках в районах области.





