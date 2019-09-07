13 липецких компаний подозревают в выплате «серых» зарплат

В администрации города были заслушаны представители 13 липецких компаний, в которых официальные зарплаты находятся на низком уровне.



Продавцы птицы и полуфабрикатов с Центрального рынка, стоматологи, торговцы строительными и хозяйственными материалами, клининговые компании и прочие были в числе тех, заработная плата сотрудников которых в лучшем случае ниже отраслевой. Среди них и компании с уровнем зарплаты ниже МРОТ.



Комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений администрации Липецка приглашает собственников подобных предприятий два раза в месяц, чтобы выяснить истинные причины низкой оплаты труда. Распространённым ответом является наём сотрудников из других фирм на 0,5 ставки. Однако комиссии очевидно, что это только оправдание, поскольку зачастую на официальных сайтах этих компаний вывешены вакансии с зарплатой от 30 тысяч рублей.



Выплата зарплаты «в конвертах» производится исключительно по воле работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не закреплены, как правило, никакими документами. На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение.



Некоторые предприниматели посетили комиссию во второй раз и отчитались в повышении зарплаты к концу сентября, осени и года.



Остальных руководителей предупредили, что в течение 2-х недель они должны предоставить план-график поэтапного увеличения зарплаты до среднеотраслевой. В противном случае будут применены более жесткие меры.

