Общество

54 минуты назад

Сегодня и завтра движение транспорта в центре Липецка временно ограничат

1 661
#транспорт
Сегодня и завтра движение транспорта в центре Липецка временно ограничат

В связи с проведением парада студенчества и арт-фестиваля 7 и 8 сентября на отдельных улицах Липецка вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта. 

7 сентября с 12.00 и до окончания мероприятия ограничение будет действовать по маршруту следования пешей колонны: площадь Соборная – улица Интернациональная – Саперный спуск – улица Плеханова.  

В воскресенье, 8 сентября, ограничение будет действовать: 

- с 13.00 до 17.00 на улице Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), улице Литаврина и переулке Литаврина. 

- с 17.00 и до окончания праздничных мероприятий на улице Карла Маркса, улице Первомайской (от Фрунзе до Карла Маркса), улице Литаврина и переулке Литаврина. 

На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка
1 661
#транспорт

Комментарии (1)

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клоп

36 минут назад
Нужно запретить на выходные продажу спиртного.Ещё передвижение более 3 человек
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