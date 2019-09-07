Сегодня и завтра движение транспорта в центре Липецка временно ограничат

В связи с проведением парада студенчества и арт-фестиваля 7 и 8 сентября на отдельных улицах Липецка вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.



7 сентября с 12.00 и до окончания мероприятия ограничение будет действовать по маршруту следования пешей колонны: площадь Соборная – улица Интернациональная – Саперный спуск – улица Плеханова.



В воскресенье, 8 сентября, ограничение будет действовать:



- с 13.00 до 17.00 на улице Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), улице Литаврина и переулке Литаврина.



- с 17.00 и до окончания праздничных мероприятий на улице Карла Маркса, улице Первомайской (от Фрунзе до Карла Маркса), улице Литаврина и переулке Литаврина.



На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка

