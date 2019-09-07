54 минуты назад
Сегодня и завтра движение транспорта в центре Липецка временно ограничат
В связи с проведением парада студенчества и арт-фестиваля 7 и 8 сентября на отдельных улицах Липецка вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.
В воскресенье, 8 сентября, ограничение будет действовать:
- с 13.00 до 17.00 на улице Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), улице Литаврина и переулке Литаврина.
- с 17.00 и до окончания праздничных мероприятий на улице Карла Маркса, улице Первомайской (от Фрунзе до Карла Маркса), улице Литаврина и переулке Литаврина.
На указанных участках будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка
клоп