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53 минуты назад

Банки снизили лимиты по кредиткам в ожидании кризиса потребкредитования

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#кредиты
Банки увеличили на 10% выпуск кредитных карт, но уменьшили предоставляемые по ним суммы на 6% — до 54,5 тыс. рублей, в среднем. Об этом говорит статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомились «Известия»

Отмечается, что это может быть связано с надвигающимся кризисом потребительского кредитования. В частности, зафиксирован рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс». 

Впрочем, по мнению экспертов, макроэкономические показатели существенно отличаются от состояния 2014–2015 годов, поэтому говорить о кризисе в ближайшие годы, скорее всего, не приходится. 
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#кредиты

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