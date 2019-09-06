В России
53 минуты назад
Найден новый способ борьбы с обманом граждан при установке счетчиков
Министерство строительства и ЖКХ поддержало инициативу, направленную на борьбу с обманом населения при замене счетчиков электроэнергии, воды и газа. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.
Ведомство сочло логичным создание реестров организаций, имеющих право заниматься заменой подобных приборов. Ранее с такой инициативой в правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия», предложив публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг. Общественники считают обязательным ввести обязательное информирование населения о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества.
По мнению экспертов, создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов. О сроках создания реестра в Минстрое не сообщили.
В «ЖКХ Контроль» «Известиям» пояснили, что в настоящее время полную гарантию работы нового прибора при замене счетчика можно получить лишь от организаций, имеющих аттестат Росаккредитации.
Ведомство сочло логичным создание реестров организаций, имеющих право заниматься заменой подобных приборов. Ранее с такой инициативой в правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия», предложив публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг. Общественники считают обязательным ввести обязательное информирование населения о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества.
По мнению экспертов, создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов. О сроках создания реестра в Минстрое не сообщили.
В «ЖКХ Контроль» «Известиям» пояснили, что в настоящее время полную гарантию работы нового прибора при замене счетчика можно получить лишь от организаций, имеющих аттестат Росаккредитации.