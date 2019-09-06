Погода в Липецке

59 минут назад

В Липецкой области до +28

1 207
#жара
В Липецкой области до +28

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится комфортная погода без осадков. Лишь ночью и утром 7 сентября на погоду в регионе может оказать небольшое влияние атмосферный фронт — в этом случае местами может быть возможен слабый дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами есть вероятность небольшого кратковременного дождя, днем без осадков. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 11 до 13 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.

День 7 сентября стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 2 градуса тепла.

1 207
#жара

Комментарии (1)

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Люблю Город48

50 минут назад
Спасибо за отличную погоду!
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