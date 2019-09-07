40 минут назад
7 и 8 сентября комментарии на сайте GOROD48 будут проходить премодерацию
8 сентября в Липецкой области выбирают главу региональной администрации и трех депутатов городского и областного Советов.
Задача «Дня тишины» — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, психологического давления.
На сайте GOROD48 с 00:00 часов 7 сентября и до 20:00 часов 8 сентября комментарии посетителей будут проходить премодерацию.
Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.