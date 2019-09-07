Общество

40 минут назад

7 и 8 сентября комментарии на сайте GOROD48 будут проходить премодерацию

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#выборы главы региона

8 сентября в Липецкой области выбирают главу региональной администрации и трех депутатов городского и областного Советов.

В соответствии с избирательным законодательством накануне голосования и во время него (с 00:00 часов 7 сентября до 20:00 часов 8 сентября) любая агитация в пользу кандидатов считается незаконной - наступает т.н. «День тишины».

Задача «Дня тишины» — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, психологического давления.

На сайте GOROD48  с 00:00 часов 7 сентября и до 20:00 часов 8 сентября комментарии посетителей будут проходить премодерацию. 

Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.



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#выборы главы региона

Комментарии

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