7 и 8 сентября комментарии на сайте GOROD48 будут проходить премодерацию

8 сентября в Липецкой области выбирают главу региональной администрации и трех депутатов городского и областного Советов.

В соответствии с избирательным законодательством накануне голосования и во время него (с 00:00 часов 7 сентября до 20:00 часов 8 сентября) любая агитация в пользу кандидатов считается незаконной - наступает т.н. «День тишины».Задача «Дня тишины» — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от возможного случайного влияния каких-либо материалов, психологического давления.На сайте GOROD48 с 00:00 часов 7 сентября и до 20:00 часов 8 сентября комментарии посетителей будут проходить премодерацию.

Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание.