Общество

43 минуты назад

В районе санатория «Мечта» закрыли опасные люки

228
#энергетики
1
В районе санатория «Мечта» закрыли опасные люки

Сегодня на дороге ведущей к санаторию «Мечта» Добровского района специалисты ЛГЭК обнаружили поврежденные водопроводные колодцы. 

На одном из них отсутствовала крышка, а на втором она была повреждена. Работы по восстановлению и ремонту люков были выполнены в кратчайшие сроки.   

Компания обращается к жителям Липецка с просьбой предоставлять информацию об открытых колодцах по телефону диспетчерской службы 075 и 236-075, а также через официальный сайт в разделе «Открытый люк».   

В ЛГЭК напоминают, что открытый люк – это потенциальная угроза здоровью и жизни людей. Во избежание несчастных случаев категорически запрещено подходить к ним, заглядывать и уж тем более спускаться в открытый колодец.  

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
228
#энергетики
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку
#выборы губернатора
23
Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку

сегодня, 13:36

Общество
Рейтинг самых заставленных машинами липецких дворов
#парковки
14
Рейтинг самых заставленных машинами липецких дворов

сегодня, 13:12

Общество
Протяженность маршрута «Велоночи-2019» составит почти 9 км
#велоночь
8
Протяженность маршрута «Велоночи-2019» составит почти 9 км

сегодня, 12:57

Общество
В Липецкой области ждут «гонконгский» грипп и Викторию
#грипп #прививки
11
В Липецкой области ждут «гонконгский» грипп и Викторию

сегодня, 12:25

Общество
Автобусный маршрут № 9 продлят до Молодежного парка
#транспорт
9
Автобусный маршрут № 9 продлят до Молодежного парка

сегодня, 11:17

Общество
В выходные изменится схемы движения автобусов
#транспорт
5
В выходные изменится схемы движения автобусов

сегодня, 11:15

Общество