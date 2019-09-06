43 минуты назад
В районе санатория «Мечта» закрыли опасные люки
Сегодня на дороге ведущей к санаторию «Мечта» Добровского района специалисты ЛГЭК обнаружили поврежденные водопроводные колодцы.
Компания обращается к жителям Липецка с просьбой предоставлять информацию об открытых колодцах по телефону диспетчерской службы 075 и 236-075, а также через официальный сайт в разделе «Открытый люк».
В ЛГЭК напоминают, что открытый люк – это потенциальная угроза здоровью и жизни людей. Во избежание несчастных случаев категорически запрещено подходить к ним, заглядывать и уж тем более спускаться в открытый колодец.