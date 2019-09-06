Происшествия
сегодня, 15:36
Проезд на «красный» привел к аварии
На перекрестке столкнулись две иномарки.
Сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе в Липецке столкнулись две иномарки. Авария попала на записи уличных камер. Из них видно, что ДТП спровоцировал водитель «Audi Q7». Он пролетел перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой «Audi». В аварии никто не пострадал, машины пришлось убирать с места аварии эвакуаторам.
Загрузка плеера
Почему в липецке
все в порядке
классно
Гость
5фа
феменистка