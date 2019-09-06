Проезд на «красный» привел к аварии

На перекрестке столкнулись две иномарки.

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Сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе в Липецке столкнулись две иномарки. Авария попала на записи уличных камер. Из них видно, что ДТП спровоцировал водитель «Audi Q7». Он пролетел перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой «Audi». В аварии никто не пострадал, машины пришлось убирать с места аварии эвакуаторам.