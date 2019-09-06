Происшествия

сегодня, 15:36

Проезд на «красный» привел к аварии

6 1339
#авария #ДТП
Проезд на «красный» привел к аварии

На перекрестке столкнулись две иномарки.

Сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе в Липецке столкнулись две иномарки. Авария попала на записи уличных камер. Из них видно, что ДТП спровоцировал водитель «Audi Q7». Он пролетел перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой «Audi». В аварии никто не пострадал, машины пришлось убирать с места аварии эвакуаторам.

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Почему в липецке

22 минуты назад
как крутая тачка - так ишак за рулём?
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все в порядке

55 минут назад
Гость, а про Приоры с кавказцами они писать писают)
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классно

56 минут назад
отрихтовал. мгновенная карма: вот он спешил, и вот уже никто никуда не спешит и можно пару часов перекурить
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Гость

57 минут назад
А ещё сегодня на Зегеля приора с кавказцами пролетела на красный и прямо в бок Шевроле Круз. Что-то нет статьи об этом
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5фа

сегодня, 15:47
очень быстрые новости. Ха. Власть пропиарилась, можно темы задвигать.
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феменистка

сегодня, 15:44
100%, что за рулём сидел мужик.
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