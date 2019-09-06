В России
36 минут назад
Ушедшую на свидание женщину нашли расчлененной в сундуке
Погибшая работала маникюршей.
Тело 49-летней женщины обнаружили в Новоорловском лесопарке в Санкт-Петербурге. Оно было спрятано в сундук, закопанный в землю. Место оперативникам показал 36-летний мужчина из Дагестана. Его вместе с земляком задержали полицейские.
Жившая в Мурино женщина пропала еще 2 июля. Из квартиры женщины пропали драгоценности, а на парковке отсутствовал ее BMW первой серии. Погибшая работала в салоне маникюршей, и работницы заведения рассказали полицейским, что в тот день вечером она поехала на свидание. Женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях, встретиться договорились в съемной квартире на Гражданке. Согласно версии СУ СКР по городу Санкт-Петербургу, свидание завершилось ссорой и убийством.
Как сообщает 47news, задержанный уверяет следователя, что все убийство произошло случайно. Позже он позвал своего приятеля. Они пришли в квартиру жертвы и забрали украшения, а тело отвезли в лесопарк, воспользовавшись для этого BMW убитой женщины. Иномарку также обнаружили — она стояла рядом с их жилищем, вот только номера были чужие. Как выяснилось, мужчинам вменяют и нападение на 21-летнюю девушку, которая приехала из Брянской области. Около 6 часов утра 30 августа в съемной квартире, расположенной на Гражданском проспекте, ей порезали ножом плечо, забрали деньги в размере 8 тысяч рублей, цепочку и кольцо, после чего изнасиловали.
Жившая в Мурино женщина пропала еще 2 июля. Из квартиры женщины пропали драгоценности, а на парковке отсутствовал ее BMW первой серии. Погибшая работала в салоне маникюршей, и работницы заведения рассказали полицейским, что в тот день вечером она поехала на свидание. Женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях, встретиться договорились в съемной квартире на Гражданке. Согласно версии СУ СКР по городу Санкт-Петербургу, свидание завершилось ссорой и убийством.
Как сообщает 47news, задержанный уверяет следователя, что все убийство произошло случайно. Позже он позвал своего приятеля. Они пришли в квартиру жертвы и забрали украшения, а тело отвезли в лесопарк, воспользовавшись для этого BMW убитой женщины. Иномарку также обнаружили — она стояла рядом с их жилищем, вот только номера были чужие. Как выяснилось, мужчинам вменяют и нападение на 21-летнюю девушку, которая приехала из Брянской области. Около 6 часов утра 30 августа в съемной квартире, расположенной на Гражданском проспекте, ей порезали ножом плечо, забрали деньги в размере 8 тысяч рублей, цепочку и кольцо, после чего изнасиловали.