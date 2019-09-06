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45 минут назад
Клип «Любэ» порвал Рунет
Новое видео собрало уже 5 млн просмотров.
Клип «Любэ» «Лики, а не лица» собрал 5 млн просмотров за два дня, пишут «Известия».
Видеоряд клипа по большей части собран из черно-белых архивных кадров, поэтому современные записи, на которых запечатлены солист группы Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, также сняты в монохромной гамме, уточняет «Пятый канал».Премьера клипа состоялась в среду, 4 сентября. За два дня суммарно на всех интернет-площадках его увидели уже более пяти миллионов человек.
Накануне на Дне промышленника группа «Любэ» впервые на сцене под аплодисменты тысяч людей, до отказа забивших зал Ледового дворца, исполнила свою песню про Петербург, отмечает издание «78 регион». Вместе со зрителями композицией насладился действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов, который также поздравил всех присутствующих с праздником, отметив, что отдельная благодарность предназначена ветеранам.
Видеоряд клипа по большей части собран из черно-белых архивных кадров, поэтому современные записи, на которых запечатлены солист группы Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, также сняты в монохромной гамме, уточняет «Пятый канал».Премьера клипа состоялась в среду, 4 сентября. За два дня суммарно на всех интернет-площадках его увидели уже более пяти миллионов человек.
Накануне на Дне промышленника группа «Любэ» впервые на сцене под аплодисменты тысяч людей, до отказа забивших зал Ледового дворца, исполнила свою песню про Петербург, отмечает издание «78 регион». Вместе со зрителями композицией насладился действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов, который также поздравил всех присутствующих с праздником, отметив, что отдельная благодарность предназначена ветеранам.