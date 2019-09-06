В России
53 минуты назад
Ключевую ставку сбросили до уровня 2014 года
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ЦБ установил ее на 7%.
Центробанк на заседании в пятницу снизил ключевую ставку в третий раз с начала лета — на 25 базисных пунктов, до 7% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Как отмечает РИА Новости, большинство опрошенных аналитиков ожидали этого шага. Они поясняли, что это укладывается в политику планомерного смягчения, однако добавляли, что после этого Центробанк "возьмет паузу".
Это минимум более чем за пять лет. Последний раз ключевая ставка составляла 7% в марте — апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5% — ЦБ повысил ее из-за волатильности на финансовых рынках на фоне присоединения Крыма. На двух последних заседаниях Банк России снижал ключевую ставку на 25 базисных пунктов, уточняет «Бизнес Газета».
В связи с этим Банк России принял решение понизить прогноз по росту цен по итогам 2019 года с 4,2-4,7 процента до 4-4,5 процента по итогам года. В дальнейшем ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция стабилизируется на уровне около 4 процентов. Снижению прогноза по инфляции также поспособствовали динамика потребительского спроса и сельское хозяйство, которые удержали рост цен, указывает «Лента».
Это минимум более чем за пять лет. Последний раз ключевая ставка составляла 7% в марте — апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5% — ЦБ повысил ее из-за волатильности на финансовых рынках на фоне присоединения Крыма. На двух последних заседаниях Банк России снижал ключевую ставку на 25 базисных пунктов, уточняет «Бизнес Газета».
В связи с этим Банк России принял решение понизить прогноз по росту цен по итогам 2019 года с 4,2-4,7 процента до 4-4,5 процента по итогам года. В дальнейшем ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция стабилизируется на уровне около 4 процентов. Снижению прогноза по инфляции также поспособствовали динамика потребительского спроса и сельское хозяйство, которые удержали рост цен, указывает «Лента».
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