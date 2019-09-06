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Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

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#РПЦ #вино
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Кагор не льет.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% - предприятию "Софрино", которое выпускает церковную утварь. Первой на это внимание обратила Русская служба BBC. По ее данным, вино будут производить в селе Дивноморское Краснодарского края, уточняют «Ведомости».

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала лицензию компании «Мезыбь» 3 сентября, следует из данных государственного сводного реестра лицензий, отмечает ТК «Дождь». У «Мезыби» есть лицензия на выпуск обычного и игристого вина. Лицензии на производство ликерного вина, которая нужна для создания церковного кагора, у нее нет. В пресс-службе РПЦ отметили, что это «закрытый коммерческий проект» и речи о массовом производстве не идет. Вероятно, что будут производиться эксклюзивные вина вроде того, что продают в Ватикане, сказали в пресс-службе.

Компания "Мезыбь" была зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха".
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#РПЦ #вино

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