В России

сегодня, 14:00

Настя Ивлеева стала женой Алексея Узенюка

1 183
#свадьба #блогер
Настя Ивлеева стала женой Алексея Узенюка

Блогер и музыкант оформили отношения.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного также как Элджей. Рэпер младше девушки на три года, но это не помешало ему добиться ее расположения, а еще и увести Настю под венец. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в Едином государственном реестре юридических лиц Ивлеева теперь значится как Узенюк. Известно, что возлюбленные подали заявление 4 июля. В настоящий момент они проводят медовый месяц на Сицилии.

Свадьбу, о которой говорили фанаты все лето, наконец-то подтвердила и сама блоггер. Ранее Ивлеева опубликовала в инстаграме фотографию Элджея с подписью "муж" и отметила геотегом сицилийский город Катания, где, как ранее писали СМИ, пара проводит медовый месяц, уточняет РИА Новости.
1 183
#свадьба #блогер

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

@

сегодня, 14:16
И что???? Вот ведь новостища!!
ответить

Еще в рубрике

Ушедшую на свидание женщину нашли расчлененной в сундуке
#свидание #убийство
Ушедшую на свидание женщину нашли расчлененной в сундуке

37 минут назад

В России
Клип «Любэ» порвал Рунет
#клип #премьера
Клип «Любэ» порвал Рунет

46 минут назад

В России
Ключевую ставку сбросили до уровня 2014 года
#ключевая ставка
Ключевую ставку сбросили до уровня 2014 года

55 минут назад

В России
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
#РПЦ #вино
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

сегодня, 14:12

В России
Слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет опровергли
#пенсия #слухи
Слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет опровергли

сегодня, 13:54

В России
Зеленского ждут в Крыму
#Зеленский #Аксенов
Зеленского ждут в Крыму

сегодня, 13:47

В России