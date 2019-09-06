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Настя Ивлеева стала женой Алексея Узенюка
Блогер и музыкант оформили отношения.
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка, известного также как Элджей. Рэпер младше девушки на три года, но это не помешало ему добиться ее расположения, а еще и увести Настю под венец. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в Едином государственном реестре юридических лиц Ивлеева теперь значится как Узенюк. Известно, что возлюбленные подали заявление 4 июля. В настоящий момент они проводят медовый месяц на Сицилии.
Свадьбу, о которой говорили фанаты все лето, наконец-то подтвердила и сама блоггер. Ранее Ивлеева опубликовала в инстаграме фотографию Элджея с подписью "муж" и отметила геотегом сицилийский город Катания, где, как ранее писали СМИ, пара проводит медовый месяц, уточняет РИА Новости.
Свадьбу, о которой говорили фанаты все лето, наконец-то подтвердила и сама блоггер. Ранее Ивлеева опубликовала в инстаграме фотографию Элджея с подписью "муж" и отметила геотегом сицилийский город Катания, где, как ранее писали СМИ, пара проводит медовый месяц, уточняет РИА Новости.
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