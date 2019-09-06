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Зеленского ждут в Крыму

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#Зеленский #Аксенов
Зеленского ждут в Крыму

Президента Украины пригласил губернатор полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова, пишет РИА Новости. Ранее Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма". Аксенов добавил, что всем украинским политикам давно следует признать истину: Крым – российский, и никто не может изменить волю крымского народа.

- Мы неоднократно приглашали украинских политиков в Крым. И Сергей Аксёнов абсолютно прав в том смысле, что если бы Зеленский приехал в Крым, то по возвращении он бы просто не смог озвучить никакой другой позиции, кроме как той, что Крым — часть России. Хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, и Зеленский, и очень многие представители украинской политической элиты это понимают, - цитирует депутата крымского Госсовета Владислава Ганжару RT.

 Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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#Зеленский #Аксенов

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