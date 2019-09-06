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18 минут назад
Грабитель напал на Эллу Памфилову
Главу ЦИК ударили электрошокером.
6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, сообщает МВД России. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Элла Памфилова, как пишет «Лента», перед сном прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке, и наткнулась на грабителя. Он ткнул Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Позже уточнялось, что он забыл включить устройство, и оно не сработало. Женщина вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить. После инцидента Памфилова позвонила в полицию и дочери, затем выпила успокоительное и легла спать. Из дома потерпевшей ничего не пропало.
В пресс-службе ЦИК РБК заявили, что Памфилова в пятницу участвует в международной конференции в гостинице «Украина» в Москве. «Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в конференции», — отметили собеседники. «Все нормально, переживу я это», — заявила журналистам Памфилова во время форума «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает РБК.
Элла Памфилова, как пишет «Лента», перед сном прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке, и наткнулась на грабителя. Он ткнул Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Позже уточнялось, что он забыл включить устройство, и оно не сработало. Женщина вступила в схватку с нападавшим, метнула в него стул, а также царапалась и била его, вынудив отступить. После инцидента Памфилова позвонила в полицию и дочери, затем выпила успокоительное и легла спать. Из дома потерпевшей ничего не пропало.
В пресс-службе ЦИК РБК заявили, что Памфилова в пятницу участвует в международной конференции в гостинице «Украина» в Москве. «Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в конференции», — отметили собеседники. «Все нормально, переживу я это», — заявила журналистам Памфилова во время форума «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает РБК.