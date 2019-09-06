Общество
53 минуты назад
Протяженность маршрута «Велоночи-2019» составит почти 9 км
Любителей катания на велосипедах ждут у ДС «Звездный» вечером 28 сентября.
В 21 час 28 сентября от площади перед ДС «Звездный» стартует массовый велопробег «Велоночь - 2019». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Липецка, участники велопробега отправятся по маршруту: ул. Космонавтов - площадь Авиаторов - ул. Гагарина – площадь Героев – ул. Зегеля – площадь Плеханова – ул. Зегеля - ул. Ленина – ул. Гагарина – площадь Авиаторов – железнодорожный вокзал Липецк – ул. Терешковой - СК «Звездный». Преодолев путь протяженностью около 9 километров, они вернутся к месту старта.
Ночной велопарад – мероприятие не только для спортсменов, но и для всех любителей спорта и движения. Ночные велопробеги проходят в городе Липецке ежегодно. По сложившейся традиции будут разыграны подарки от организаторов. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо будет зарегистрироваться и получить уникальный велосипедный номер. Зарегистрироваться можно заранее, а также в день велопарада на старте с 19:00. Обязательным условием участия в велопробеге является наличие велосипеда (или роликов), надёжной защиты и вело-фонарей. Узнать подробности можно в группе.
Ночной велопарад – мероприятие не только для спортсменов, но и для всех любителей спорта и движения. Ночные велопробеги проходят в городе Липецке ежегодно. По сложившейся традиции будут разыграны подарки от организаторов. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо будет зарегистрироваться и получить уникальный велосипедный номер. Зарегистрироваться можно заранее, а также в день велопарада на старте с 19:00. Обязательным условием участия в велопробеге является наличие велосипеда (или роликов), надёжной защиты и вело-фонарей. Узнать подробности можно в группе.
Ник
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