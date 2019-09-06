Водитель «Калины» неудачно выехал с обочины и оказался в больнице

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 сентября в Липецке на улице Меркулова в автобусе «Волга-Бас» упала и получила травму 41-летняя женщина. Пострадавшую доставили в МСЧ «Свободный Сокол» и после оказания помощи отпустили домой.



В Усманском районе на автодороге Липецк-Усмань 67-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехл с обочины и его машина с толкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Джетта» под управлением 63-летнего водителя.



В аварии пострадал водитель «Калины», ему оказали медицинскую помощь в ГУЗ «Усманская МРБ».



За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1623 нарушения ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 58. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1248 случаев превышения скорости



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

