Происшествия

14 минут назад

Водитель «Калины» неудачно выехал с обочины и оказался в больнице

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#авария #ДТП
Водитель «Калины» неудачно выехал с обочины и оказался в больнице

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 сентября в Липецке на улице Меркулова в автобусе «Волга-Бас» упала и получила травму 41-летняя женщина. Пострадавшую доставили в  МСЧ «Свободный Сокол» и после оказания помощи отпустили домой.

В Усманском районе на автодороге  Липецк-Усмань 67-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехл с обочины и его машина с толкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Джетта»  под управлением 63-летнего водителя.

В аварии пострадал водитель «Калины», ему оказали медицинскую помощь в ГУЗ «Усманская МРБ».

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявили 1623 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 58. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1248 случаев превышения скорости

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      
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#авария #ДТП

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