В выходные изменится схемы движения автобусов

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с проведением массовых мероприятий в предстоящие выходные в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:

7 сентября в связи с проведением мероприятия «Парад студенчества» с 12:00 до окончания мероприятия движение автобусов муниципальных маршрутов №№ 2, 9, 12, 33, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352, 359 по ул. Плеханова (в районе общественного пространства «Липецкое городище») будет осуществляться в режиме ожидания.



8 сентября в связи с проведением массовых мероприятий на пл. Петра Великого с 17:30 до окончания мероприятий:



движение автобусов по маршрутам №№ 27, 30, 308К, 330 в прямом направлении будет осуществляться по схеме «… - пр-т Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – Петровский мост – далее по маршрутам», в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Неделина – пл. Победы – далее по маршрутам»;



движение автобусов по маршрутам №№ 33«А», 306, 322, 325 в прямом направлении будет осуществляться по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - Петровский мост – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршрутам»;



движение автобусов по маршруту № 28 «п. Сырский Рудник - НЛМК» в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по схеме «… - пр-т Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост - …»;



движение автобусов по маршруту № 359 «28 микрорайон - пл. Петра Великого» будет осуществляться по схеме «… - ул. Плеханова – пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Театральная – далее по маршруту».



После завершения массовых мероприятий движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.



