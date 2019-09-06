Ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» откроется в ЛГТУ

Ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК) будет субсидирован из федерального бюджета в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Открытие ДНК на базе ЛГТУ при поддержке Управления образования и науки Липецкой области будет способствовать увеличению количества обучающихся, охваченных инновационными программами научно-технической направленности; развитию современных компетенций у молодежи. Руководство проектом будет осуществлять декан факультета довузовской подготовки ЛГТУ Павел Валерьевич Комаров.



Как сообщает Липецкий технический университет, ДНК будет включать образовательные проекты «Детский университет» и «Малая академия», коворкинг и лекторий, а также медиа-библиотеку с зоной отдыха, интерактивный музей науки и площадку для тестирования устройств и механизмов. В «Детский университет» войдут лаборатории транспортных средств, материаловедения, строительных материалов и творческая студия архитектуры и дизайна. В «Малой академии» будут функционировать лаборатории электроники и программирования, робототехники. Вести занятия у школьников будут преподаватели ЛГТУ.



Реализация проекта позволит Липецкой области, региональной системе образования и организациям реального сектора экономики увеличить число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, отвечающим приоритетным направлениям научно-технологического развития страны; поддерживать и развивать способности молодежи; модернизировать содержание и совершенствовать технологии преподавания предметов; вести подготовку абитуриентов с получением ими компетенций, потенциально интересных для инновационных предприятий; удовлетворить потребность в высококвалифицированных специалистах инженерно-технической направленности и сформировать кадровый резерв и т.д.



Получая дополнительное образование в ДНК дети смогут сделать обоснованный, самостоятельный и осознанный выбор будущей профессии; сформировать профессионально важные Soft-skills, Hard-skills и общекультурные компетенции. Университет в свою очередь сможет выявлять лучших учеников и мотивировать их к получению высшего образования в регионе, а не за его пределами; повысить эффективность использования инфраструктуры, обеспечить условия прохождения педагогической практики для магистрантов и аспирантов.





