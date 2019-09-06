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сегодня, 08:09

В Липецке закрыли сайты по торговле дипломами

4 337
#торговля #образование #запрет
В Липецке закрыли сайты по торговле дипломами

В Сети нашли сразу восемь «магазинов образования».

Правобережный районный суд Липецка решил запретить на территории России доступ к серии сайтов, где предлагали купить диплом о высшем образовании. Сайты в Сети нашли рядовые липчане и сообщили о них сотрудникам прокуратуры.Прокуроры Левобережного района проверили информацию и установили, что в Рунете есть свободный доступ к восьми сайтам, которые предлагают купить дипломы вузов, техникумов, аттестаты, удостоверения.

- Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства, - говорится в решении суда. - В целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц суд приходит к выводу, что эта информация является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. При этом суд с целью исполнения решения суда считает необходимым ограничить доступ к указанной информации.

Ограничение доступа к ресурсам обеспечит к управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области

 

4 337
#торговля #образование #запрет

Комментарии (4)

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Рф

1 минуту назад
Липецке все кроме политеха и педа так называемые институты лавочки по продаже дипломов.и многие руководители высшего звена имеют именно такие дипломы.
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Житель

4 минуты назад
Гле же теперь наши чиновники будут образование получать.?
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Викторм

9 минут назад
Правобережному суду заняться больше нечем? Действительно, лучше бы с управляшками с таким энтузиазмом разбирались. Почему липецкий суд? Почему не ставропольский? Больше всех надо нашим недоучкам?
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клоп

35 минут назад
Интернет не закроешь.У меня в подвале например блохи и вода.И подъезду с рядовыми липчанами всё равно.Я не знаю людей которые будут жаловаться на интернет кроме как доступа вообще и скорости.Тут 10 раз жалуешься на жэк и результат ноль.
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