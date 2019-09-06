В Липецке закрыли сайты по торговле дипломами

В Сети нашли сразу восемь «магазинов образования».

Правобережный районный суд Липецка решил запретить на территории России доступ к серии сайтов, где предлагали купить диплом о высшем образовании. Сайты в Сети нашли рядовые липчане и сообщили о них сотрудникам прокуратуры.Прокуроры Левобережного района проверили информацию и установили, что в Рунете есть свободный доступ к восьми сайтам, которые предлагают купить дипломы вузов, техникумов, аттестаты, удостоверения.

- Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства, - говорится в решении суда. - В целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц суд приходит к выводу, что эта информация является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. При этом суд с целью исполнения решения суда считает необходимым ограничить доступ к указанной информации.

Ограничение доступа к ресурсам обеспечит к управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области