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Два подростка на Урале готовили массовое убийство

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Два подростка на Урале готовили массовое убийство

Сотрудники полиции предотвратили теракт

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил информацию о предотвращении готовившегося двумя подростками нападения на школу в городе Кушва. Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает ТАСС.

По его словам, сотрудники УФСБ по региону и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по области выяснили, что двое подростков планировали совершить 1 сентября нападение на одну из школ в городе Кушва.

Сейчас этим делом занимается следственный комитет.

В связи с произошедшим министр обратился к педагогам, руководителям школ и родителям чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях. "Наша задача, задача системы образования, всего учительства - помочь ребенку уйти от каких-то таких неправомерных действий. Мы, конечно, не следователи и не обладаем особыми полномочиями в этом плане. Но я считаю, что мы должны быть включены в этот процесс. Должны иметь возможность отслеживать и оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, обратить внимание на его проблемы", - отметил он.
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