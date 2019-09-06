Общество

32 минуты назад

На левом берегу отключат воду

181
#водоснабжение
На левом берегу отключат воду
Сегодня, как сообщает пресс-служба ЛГЭК, в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:  

c 10:00 до 20:00 по пр.Осенний 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 4а, 7, 6, 6а, 8, 10, 12, 14; ул. Инженерная, 5, 5а; ул. Фурманова, 30 а, вл. 53а, вл. 63/1, ст 23а, 53а, вл 51а, 53, 59в, 59а, ст 59б, 59б/2, 59б/3, 54, ст54, вл 51, 47, 59б, 44, 27, 23а, 45, 43, 41, 23/3, 37, 36, 36а, 34а, 32, вл 2а, 2б; ул. Спиртзаводская, 1, 3, 5, 7, 11, 10, 12, 4;  

частный сектор: ул. Земная; ул. Дорожная; ул. Фурманова; ул. Кленовая;     ул. Зареченская; ул. Лесопарковое хозяйство. 

Подвоз воды: по заявкам жителей. 
181
#водоснабжение

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