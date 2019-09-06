Общество

5 минут назад

В Липецкой области родилась 81 пара близнецов

24
#рождаемость
В Липецкой области родилась 81 пара близнецов

5842 малыша родились в Липецкой области в январе-июле — на 8% меньше, чем год назад. 

Среди новорожденных 37% - первенцы, 40% - вторые дети, 23% - третьи и последующие. Также за семь месяцев в регионе на свет появилась 81 пара близнецов. 

Умерли за то же время 9867 человек, что на 0,3% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся - 4025 человек, или 6,1 человека на 1000 населения. Год назад естественная убыль населения составила 3580 человек. Общая численность населения по предварительным оценкам на 1 августа составила 1142,2 тысячи человек, сообщает Липецкстат. 

24
#рождаемость

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