В Липецкой области родилась 81 пара близнецов

5842 малыша родились в Липецкой области в январе-июле — на 8% меньше, чем год назад.



Среди новорожденных 37% - первенцы, 40% - вторые дети, 23% - третьи и последующие. Также за семь месяцев в регионе на свет появилась 81 пара близнецов.



Умерли за то же время 9867 человек, что на 0,3% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся - 4025 человек, или 6,1 человека на 1000 населения. Год назад естественная убыль населения составила 3580 человек. Общая численность населения по предварительным оценкам на 1 августа составила 1142,2 тысячи человек, сообщает Липецкстат.



